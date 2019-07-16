تراجع #أسعار_النفط الخام مع استئناف الإنتاج الأمريكي بخليج #المكسيك

الخليج - واس

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار أربعة سنتات إلى 66.44 دولاراً أمريكياً وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 13 سنتاً أو بما يعادل نسبة 0.2 % إلى 59.45 دولاراً أمريكياً.

ويعزى ذلك التراجع إلى استئناف الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج النفط الخام بخليج المسكيك إثر نشوب الإعصار “باري”، إلى توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستوى قياسي، فضلاً عن زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام حيث يتجاوز ذاك الإنتاج حالياً 12 مليون برميل يومياً.