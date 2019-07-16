وزارة_العدل: منع “الشاي” و”القهوة” داخل مكاتب المحاكم

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة العدل قراراً يمنع بموجبه عمل المشروبات الساخنة (شاي، وقهوة، وغيرهما) داخل مكاتب الموظفين بالمحاكم وكتابات العدل وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها.

جاء ذلك في تعميم وزاري، ورد فيه كذلك أن تتم إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب (حديدية وخشبية) أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، وعدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين، حسب “عكاظ”.

كما اشتمل التعميم أيضا على العمل على أن تكون هناك أماكن مهيأة مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).