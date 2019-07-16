شؤون_الحرمين تحدد موعد إقامة #صلاة_الخسوف بالمسجد الحرام

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد إقامة صلاة الخسوف بالمسجد الحرام.
وأوضحت أن الصلاة ستقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 قبيل منتصف الليل، وسيؤم المصلين الشيخ الدكتور عبدالله الجهني.
يذكر أن المملكة ستشهد اليوم الثلاثاء خسوفا جزئيا للقمر، حيث يمكن مشاهدته بشكل كامل في المملكة والخليج ويستمر لقرابة ثلاث ساعات، يبدأ من 11 مساء وينتهي 2 صباحاً.
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