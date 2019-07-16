قوة دفاع البحرين: #قطر تدفع الأموال لتشويه صورة #البحرين

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين تعليقاً على برنامج (ما خفي أعظم) الذي تم بثه يوم الأحد الموافق 14/7/2019م على قناة الجزيرة القطرية وهي حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين وسعياً من قطر لتقويض مجلس التعاون الخليجي وإثارة الفتنة بين دوله ، وذلك عن طريق المعلومات التي أدلى بها المدعو / ياسر عذبي الجلاهمة في هذا البرنامج وهي معلومات مغلوطة تزويراً للحقيقة والواقع ، حيث أن كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المذكور في عام 2011 كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية ، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهام في عملية دخول الدوار وبالتالي فإن كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها المذكور في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة.

كما ذكر المتحدث الرسمي نفسه بأنه وفي عام 2018 تم رصد المدعو ياسر عذبي الجلاهمة من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين بقيامه بتجنيد خلايا تجسسيه عنقودية لصالح دولة أجنبية (قطر) حيث أشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة مملكة البحرين والإضرار بمركز البلاد الحربي حيث قام والمتهمون الآخرون بالإفضاء بمعلومات رسمية وإيضاحات عن مسائل وأمور عسكرية سرية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها وأنه بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق فـي القضية تـم إحالتهـا إلـى المحكمـة العسكريـة المختصـة حيث صدرت بتاريخ30/4/2019م أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت ، وغيابياً بحق المدعو ياسر عذبي الجلاهمة (بالإعدام) وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية ، حيث مازال المذكور مطلوبا للعدالة، كما أن المذكور صدر بحقه في عام 2013 حكم بالسجن لمدة (عشر سنوات) وذلك لعدم تلبية الدعوة للقوة الاحتياطية بعد أن فر إلى (قطر) وتجنس بجنسيتها دون موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وقد صدرت بحقه مذكرة قبض من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقته قضائياً.

وختم المتحدث الرسمي بأن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية يحث على الكراهية ويثبت للعالم بأن قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين سعياً منها إلى تقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي .

وأكد المتحدث الرسمي في قوة دفاع البحرين بأن معول الهدم القطري سيستمر باستهدافنا ولكن تبقى البحرين شامخةً عربية خليفية آمنة مطمئنة بالتفاف شعبها حول قيادته، وستبقى قوة دفاع البحرين دائماً الدرع الحصين لمملكتنا الغالية في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.