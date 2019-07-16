حساب_المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 يوليو ” ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالاً عبر حساب خدمة العملاء قال فيه: “السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير، أمس أضفت ابنتي ضمن التابعين لي في حساب المواطن، متى تظهر لي الأهلية عند اسمها؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة قال خلالها: “وعليكم السلام، في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 يوليو ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر، نسعد بخدمتك”.