الشبانة: القضية الفلسطينية على رأس أولويات “وزراء الإعلام العرب”

متابعات - الخليج 365

أوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس البنود التي يناقشها، اليوم الثلاثاء، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، نظراً لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية.

وانطلقت اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

وأكد الشبانة على أهمية دورِ الإعلامِ العربيِ في نقلِ ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنحِ الخبرِ الفلسطينيِ المساحة اللازمة، حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب الشبانة بالمشاركين في اجتماعِ المكتب التنفيذي لمجلسِ وزراء الإعلام العرب، في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، والذي استضافت الرياض جلسته الماضية، ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال بالرياضِ عاصمةً للإعلام العربي.

وقال وزير الإعلام: “يأتي اجتماعنا اليوم استمراراً للجهود الرامية لتطويرِ العملِ الإعلاميِ العربيِ المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفعِ مستوى الوعيِ لدى شعوبِنا، وصياغة خطاب إعلاميٍ مؤثرٍ عربياً وإقليمياً ودولياً”.

وأشار إلى أنه نظراً لأهمية العملِ الإعلامي في إبرازِ ما تمثله القدس للأمة العربية، فإن الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي ليوم الإعلام العربِي ستكون تحت شعارِ “القدس في عيون الإعلام”.

وأشاد الشبانة بالعملِ الإعلامي المتميز لاتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، والمتمثل في تكثيف نشر الأخبار المتعلقة بالقدسِ الشريف، من خلال التبادل الإخبارِي مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة وتعزيزِ تلك الجهود.

ونبه في كلمته الافتتاحية إلى أن اجتماع اليوم يناقش في البند الرابع تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارِي، والتي تضمنت، دعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تطبيقِ النقاط الخمس الواردة في الإعلان العربِي تحت عنوان “دعم العملِ العربِي للقضاء على الإرهاب”، وعلى رأسها الدعوة إلى عدم الوقوف موقف الحياد عند تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل معها على أنها عدوان على الدولة والمجتمعِ، والتركيز على آثارِها السلبية على التنمية.

وأعرب الوزير عن تطلعه في هذا الاجتماعِ إلى مراجعة واعتماد ميثاق الشرف الإعلاميِ العربيِ، والذي تم تحديثه بناءً على مرئيات الدول الأعضاء، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلسِ جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للمصادقة عليه.

وشدد معالي وزير الإعلام في ختام كلمته على أننا أمام ملفات ومحاور مهمة، معرباً عن أمله في أن نخرج بقرارات فاعلة، تترك أثراً على الإعلام العربي.