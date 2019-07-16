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شرطة اليونان تعثر على قاتل عالمة الأحياء الأمريكية

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الان تتابع شرطة اليونان تعثر على قاتل عالمة الأحياء الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثينا - الخليج 365:

تعتقد الشرطة اليونانية أنها توصلت إلى قاتل عالمة أمريكية، لقيت حتفها في خندق عسكري مهجور على جزيرة كريت يوم الثامن من يوليو تموز، فيما كانت تقوم بممارسة بالخارج.

وتم العثور على جثة سوزان إيتون (60 عاما)، وهي عالمة في مجال الأحياء الجزيئية بمعهد ماكس بلانك بمدينة درسدن الألمانية، يوم الثامن من يوليو تموز بعد أسبوع من اختفائها.

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وتستجوب الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 27 عاما، يشتبه بأنه على صلة بمقتلها.

وقال مصدر من الشرطة، طالبا عدم الكشف عن هويته، لـ”رويترز”: “نعتبر أن المشتبه به هو القاتل”.

ومن المقرر أن تدلي الشرطة اليونانية بتصريحات في وقت لاحق اليوم. وأفادت مذكرة للشرطة بأن القضية “حُلت”.

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