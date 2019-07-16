هجوم لـ"أنصار الله" على مواقع للجيش السعودي

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© AP Photo / Hani Mohammed
يأتي هذا بعد يوم من كشف رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، قال اللواء عزيز، أمس الاثنين: "الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق مايكل لوليسغارد، على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة، تم فيه الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".
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