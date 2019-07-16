شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطينى بزعم محاولته دهس أحد الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى من مدينة (الطيبة) بجروح خطيرة، بالقرب من حاجز جبارة العسكرى قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك إثر تعرضه لإطلاق رصاص من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى بزعم أن السيارة حاولت دهس أحد الجنود، ونقل المصاب وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى إسرائيلى لتلقى العلاج.

وقال مركز الرازى الطبى فى مدينة الطيبة، أنه تلقى بلاغا عن مصاب بإطلاق رصاص فى منطقة الصدر، يعانى من جروح خطيرة.

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وطبقا لشهود عيان، فإن الشاب أصيب بالرصاص الذى أطلقه جنود الاحتلال، حيث كان الشاب بالقرب من الحاجز العسكرى على طريق عناب، ولم تتضح بعد أسباب إطلاق النار من قبل الاحتلال.

من جهته، عمم جيش الاحتلال بيانا على وسائل الإعلام، عقب من خلاله على الحادث قائلا "خلال عملية تفتيش للسيارات على مدخل مدينة طولكرم، رصد جندى سيارة مشتبهة بمحاولة دهس الجنود الذين كانوا فى المكان، وقد رد الجند بإطلاق النار، خلفية الحادثة قيد الفحص".