في الذكرى الـ30 لشبكة ويب.. سيسكو تسأل و1000 سعودي يتمنى!

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

في ذكرى مرور ثلاثين عامًا على انطلاق شبكة ويب العالمية، شارك ما يزيد على الـ 1000 من مختلف أنحاء الممكلة العربية السعودية في استطلاع، أجرته سيسكو، الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات.

وطرحت سيسكو سؤالين أساسيين هما: ما الذي أتاحته لك شبكة ويب اليوم؟ وما الذي تأمل أن تقدمه في الأجيال المقبلة؟

وعكست الإجابات أمنيات المواطن السعودي في “تحسين فرص الحصول على التعليم”، فضلاً عن “تسهيل الحصول على الرعاية الصحية”، وهي الطموحات الأبرز التي يتطلع السعوديون لتحقيها خلال الأعوام الثلاثين القادمة.

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وأجمع المستهدفون من الاستطلاع على أن التواصل مع الناس، إضافة إلى طرق التعلّم الجديدة، و”التواصل المستمر”، تُعتبر ضمن الفوائد الأبرز لشبكة الويب حتى اليوم.

واختار المشتركون في الاستطلاع قطاعيّ الترفيه والتعليم (38 بالمئة لكل منهما) ليكونا المستفيدين الرئيسين من التقدم التقني حتى اليوم، ويليهما قطاع الرعاية الصحية (30 بالمئة).

ووفقًا للاستطلاع فإنه من المرجح أن يؤثر استخدام الإنترنت بنسبة 11 في المئة على الطريقة التي يعمل بها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً (58 في المئة) مقارنةً بالذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً (47 في المئة).