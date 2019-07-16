الشرطة الإيطالية تضبط أسلحة قطرية بحوزة جماعة متطرفة

ضبطت الشرطة الإيطالية، خلال مداهمات أمنية صاروخ "جو – جو" وأسلحة أخرى متطورة تعود لسلاح الجو القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة في شمال البلاد.



وقالت الشرطة، في بيان، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها ضبطت خلال العملية صاروخ جو-جو في حالة تشغيل جيدة ويستخدمه الجيش القطري .. مضيفة أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص.



فيما ذكرت إذاعة دويتشه فيلة الألمانية أن أسلحة عديدة ضبطت خلال المداهمات كلها عائدة لسلاح الجو التابع لدولة قطر.

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وأشارت إلى أنها ضُبط في الحملة، إلى جانب الصاروخ وهو من طراز "ماترا"، مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك أحدث بنادق هجومية آلية وقاذفات صواريخ، وصادرت الشرطة مواد دعائية خاصة بجماعة النازيين الجدد في مداهمات استهدفت مدنًا مختلفة.



وجاءت المداهمات الأمنية في إطار تحقيقات في مساعدة اليمين المتطرف الإيطالي لقوات انفصالية تدعمها روسيا في شرقي أوكرانيا.



وكانت محكمة بمدينة جنوا في إيطاليا قد أصدرت حكمًا في الثالث من الشهر الجاري يقضي بسجن ثلاثة أشخاص أدينوا في تهمة القتال مع انفصاليين تدعمهم روسيا يسيطرون على مساحة شاسعة من أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.

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