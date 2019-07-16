إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في العراق

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، القول إن "الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية".

من جانبها، نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر القول "إن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة".

​وأشار المصدر إلى إجلاء أكثر من 1000موظف، لافتا إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية.