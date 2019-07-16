ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، القول إن "الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية".
من جانبها، نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر القول "إن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة".
وأشار المصدر إلى إجلاء أكثر من 1000موظف، لافتا إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.