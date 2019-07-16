العراق.. قتلى في هجوم انتحاري ببغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لقوة أمنية عراقية

وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك ببغداد إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح" في الاعتداء.

من جهته أشار ضابط في الشرطة العراقية إلى أن "انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب مسجد أبو الفضل العباس في حي التراث، الواقع جنوب غرب العاصمة، تزامنا مع إقامة مجلس عزاء".

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ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم "داعش" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحظى بدعم "خلايا نائمة" تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات إرهابية.

ففي مايو الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم نفذه انتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية شرق بغداد.