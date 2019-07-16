شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بالكويت: تحالف حماية النقل البحرى بهرمز لا يزال فى طور التبلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، "إن التحالف الدولى لحماية النقل البحرى فى مضيق "هرمز"، والذى أعلنته الولايات المتحدة، مازال فى طور التبلور، وسط دعم دولى مستمر".

وأضاف سيلفرمان – فى تصريح صحفى – أن جميع الدول الخليجية، ودول المنطقة، تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من التعدى على حرية النقل البحرى، لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالأمور السياسية، لوجود مدنيين على متن هذه السفن، بحاجة للحماية، وهو ما يتفق عليه الجميع.

وحول فائدة إنشاء هذا التحالف، فى ظل وجود تحالف دولى قائم ضد الإرهاب، قال سيلفرمان "لو عدنا للسابق، لوجدنا اتحادا عالميا لحماية حرية النقل، وكانت بدايته ضد القرصنة، وتم إنشاؤه من قبل الأمم المتحدة منذ عقود، لكننا بحاجة إلى هذا التحالف لوقوع هجمات على السفن فعليا، وهو رد فعل طبيعى لهذه الهجمات"، مشددا فى الوقت نفسه على أن الهدف الوحيد من هذا التحالف، يتمثل فى حماية حرية النقل التجارى.

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وفيما يتعلق بإعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به، قال سيلفرمان " إن الاتحاد الأوروبى يضغط على إيران للعودة للنسبة المتفق عليها من التخصيب".

وعن توقف الحديث عن القمة الخليجية ـ الأمريكية، قال السفير الأمريكى لدى الكويت، "إن فكرة عقد القمة لا تزال قائمة، وليست لدى فكرة إلى أين وصلت، لكن كما شاهدتم، كانت هناك العديد من الزيارات عالية المستوى من دول الخليج لأمريكا مؤخرا، فعلاقاتنا مع الجميع قوية، وهذا ما يستوجب أن تكون دول المجلس موحدة".