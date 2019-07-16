شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير فلسطينى فى العزل الانفرادى بسجن إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر، اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير نصار طقاطقة فى العشرينات من العمر، فى العزل الانفرادى بسجن "نيتسان" الإسرائيلى فى منطقة الرملة بأراضى عام 1948.
وأوضح أبو بكر فى تصريح له اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادى فى "نيتسان"، واستشهد هناك.
فى سياق آخر، وفى الخليل جنوب الضفة الغربية، استشهد الطفل الفلسطينى طارق ذبانية (٧ سنوات) من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته البليغة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلى.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الطفل كان يقود دراجة هوائية بأحد الشوارع بالقرب مستوطنة " ادوره" غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية حيث أعلن عن استشهاده ليلة أمس الاثنين.
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