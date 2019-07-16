شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون عراقيون: حريق فى مرفأ بحرى لتصدير النفط بالبصرة يوقف تحميل الخام لفترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون عراقيون، إن حريقا نشب فى مرفأ بحرى لتصدير النفط فى البصرة جنوب العراق تسبب فى إيقاف عمليات التحميل اليوم الثلاثاء، لفترة وجيزة لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل.

وقال مسئول بميناء ومصادر فى شركة نفط البصرة إن الحريق نشب فى قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.

وأوضح مسئول الميناء الذى كان يتحدث من ميناء البصرة "اندلع الحريق نحو الساعة الخامسة صباحا وجرى إخماده خلال ساعتين. اضطررنا إلى وقف عمليات التحميل لمدة ثلاث ساعات لأغراض السلامة".

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وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إن ميناء البصرة استأنف العمليات بالكامل دون توقف في أرصفة تصدير النفط. وأضاف أن أربعة عاملين لحقتهم إصابات طفيفة.

وتبلغ طاقة تحميل مرفأ البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.

ويعتمد العراق أيضا على أربع منصات أحادية عائمة لتحميل ناقلات النفط طاقة الواحدة 850 ألف برميل يوميا.

ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر موانئه الجنوبية، التي تسهم إمداداتها بما يزيد على 95 بالمئة من إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك.