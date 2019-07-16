استشهاد معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365- عائلة "طقاقطة" ذكرت أن ابنها لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية
- "نادي الأسير" حمّل السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وهو أثناء التحقيق
- باستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً
استشهد معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، حسب ما أعلن رئيس نادي الأسير، قدورة فارس.
وقال "فارس" لمراسل الخليج 365، إن "المعتقل نصار طقاطقة (31عاما)، المعتقل في سجن نيتسان (الرملة) وسط إسرائيل، استشهد صباحا".
وأشار أن المعلومات الواردة تشير إلى أن "طقاطقة" وجد مستشهدا في غرفته صباحا، دون معرفة ظروف وفاته.
واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2019، وما يزال موقوفاً وقيد التحقيق.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرفض أي ادعاءات تحاول إدارة السجون بثها حول ظروف استشهاد طقاطقة".
وأفاد البيان أن عائلة طقاطقة ذكرت أن نجلها لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية، وأن تلك المرة الأولى التي يخضع فيها للاعتقال.
وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وهو في فترة التحقيق.
ولفت إلى أنه وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً.
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