رئيس وزراء لبنان الأسبق: قريبًا هناك خطوات سعودية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد حرصه على أمن لبنان واستقراره وتحصين اتفاق الطائف.

وأضاف ميقاتي أنه قريبا ستكون هناك خطوات سعودية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أن لبنان هو المنتدى العربي الفاعل والحاضر في كل مكان، وعلى اللبنانيين الحفاظ عليه، كما على الدول العربية مساندته.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد التقى 3 من رؤساء الوزراء الأسبقين لجمهورية لبنان وهم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، مؤكدا خلال اللقاء حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ عليه ضمن محيطه العربي.