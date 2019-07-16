موسى أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارته إلى موسكو

© Sputnik . Hend Eldawy

موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة جاءت بدعوة من السيد ميخائيل بوغدانوف، وطبعا هي ليست بالدعوة الجديدة هو صديق عزيز تتكرر الزيارات من فترة طويلة، بين الحين والآخر نتشاور حول مجمل قضايا المنطقة وبالأخص قضيتنا التي نحن معنيين فيها بشكل أساسي، ومعروف أن القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني دائما تحظى بالأهمية الكبرى في وزارة الخارجية الروسية، كون القضية الفلسطينية هي مفتاح علاقات الشرق الأوسط بمجمله".

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "هناك ملفات كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، يوجد ملف المصالحة، وملف الأوضاع الساخنة في قطاع غزة والحصار على قطاع غزة، وصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وأمريكا وسياسات ترامب اتجاه المنطقة بمجملها والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

وأضاف: "نحن نرحب بهذه الزيارات لأن سياسة موسكو تجاه الموضوع الفلسطيني، سياسة بناءة فيما يخص المصالحة الفلسطينية والخروج بوحدة الموقف الفلسطيني، من الأهمية بمكان أن تستمر الجهود الروسية في الموضوع الفلسطيني".

ويقوم رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.