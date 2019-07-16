شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى فى البحرين 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة وتسود أجواء حارة فى أغلب المناطق.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حارا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل، الرياح: شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة، وتصل من 20 الى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 15 %.

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، كما يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبى من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، فى حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.