الان تتابع موزيلا تطلق الإصدار 68 الجديد من فايرفوكس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: أطلقت شركة موزيلا الإصدار 68 الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس، والذي ينصب اهتمامه على الأدوات الإضافية “Add-ons”. Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 68 الجديد يُولي اهتماماً كبيراً بوضوح عرض الأدوات الإضافية وسهولة إدارتها. وعندما يقوم المستخدم بإدخال الأمر about:addons في سطر العنوان، تظهر له على الفور أي الأدوات الإضافية نشطة وأيها غير نشطة. كما تقدم موزيلا قائمة بأدوات إضافية مختارة لترشد المستخدم في عالم الأدوات الإضافية الكبير.

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