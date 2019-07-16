تفاصيل إسقاط التحالف العربي طائرتين مسيرتين للحوثيين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرتين دون طيار، أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات اعترضت، مساء الاثنين، وأسقطت طائرتين مسيرتين حوثيتين، أُطلقتا من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين، نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء في أحد الأحياء السكنية، مما أدى إلى أضرار طفيفة بأحد مبانيه وبعض المركبات، دون وقوع خسائر بشرية.

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واعتبر أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية، تعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".