دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجيش اليمني يحرِّر مواقع استراتيجية في صعدة والجوف

تمكَّن الجيش الوطني اليمني من تحقيق تقدم على عدة جبهات في مناطق مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال العقيد أحمد عمر الدباني أركان حرب لواء حرب واحد: إنَّ الجيش الوطني مسنودًا بمروحيات قوات التحالف العربي، أحرز تقدمات جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة. مضيفًا أنَّ قوات المهام الخاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة ضد مواقع عناصر الميليشيا الانقلابية سيطرت خلالها على سلسلة تباب «مكحلات» وتبة «راكان» وجبل «نواف» الاستراتيجي في اتجاه وادي «الأشر»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف الدباني، أنَّ العملية كبَّدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وأن القوات نجحت باغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية برط العنان شمالي المحافظة، وقال قائد المحور الشمالي في محافظة الجوف، العميد هيكل حنتف: إنَّ قوات الجيش نفذت هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الظهرة بمديرية برط العنان. وفقًا لـ«سبتمبر نت».

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وأكد العميد حنتف، أنَّ قوات الجيش حررت خلال الهجوم عددًا من التباب المحيطة المهمة، مضيفًا أنَّ المواجهات أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تكبدها خسائر كبيرة في العتاد.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي: إنَّ قوات الجيش حررت، جبال «رأس التمساح وجبال «السواد»، في جبهة السليلة بمديرية خب والشعف، عقب عملية التفاف نفذتها على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أنَّ العملية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، مشيرًا إلى أنَّ قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

من جهةٍ أخرى، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني، طائرة مسيرة تحمل متفجرات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب شمال شرقي البلاد.