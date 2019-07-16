"العسكري السوداني" يبحث مع المبعوث الأمريكي تشكيل حكومة مدنية

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التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأعلن المجلس العسكري السوداني، أن اللقاء مع المبعوث الأمريكي هدفه بحث تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، موضحا أن المبعوث الأمريكي كشف عن نيته التحدث مع جميع الأطراف السودانيين.

ووعد الاتحاد الأوروبي بتخفيف ديون السودان بعد تشكيل الحكومة المدنية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير، أمس، بتأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الغد.

وأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أول أمس، تأجيل الاجتماع بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي، للتوقيع على الإعلان الدستوري، أمس.

وأضاف لبات، أن تأجيل اجتماع "التغيير" و"الانتقالي" بطلب منهما، للتشاور ومزيد من التحضير.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: هكذا رد وائل كفوري على فتاة احتضنته في حفلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تُهادي المطرب اللبناني وائل كفوري خلال حفله ثم تحتضنه وسط صيحات الحضور. وظهرت الفتاة خلال مقطع الفيديو وهي تتعزل وائل كفوري عبر قصيدة وهو تقف أسفل المسرح قبل أن يُساعدها المطرب اللبناني للصعود إلى خشبة المسرح والتقاط الصورة التذكارية معه. وبعد التقاط الفتاة للصورة التذكارية مع وائل كفوري على طريقة السيلفي احتضنته على خشبة المسرح؛ حيث يُمكنكم مشاهدة ردة فعله بالاطلاع على مقطع الفيديو أعلاه يُذكر أن المطرب اللبناني وائل كفوري قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه والتي حملت اسم "استشبهت فيكي" الشهر الماضي عبر قناته بموقع يوتيوب بطريقة الفيديو كليب. مواقع حاوي

فيديو: أب سريع البديهة يجد حيلة ذكية للهروب من غرامة الوزن في المطار اضطر أب اسكتلندي يُدعى جون إيرفين إلى الاعتماد على حيلة ذكية للهروب من دفع غرامة على الأمتعة الزائدة لديه وذلك خلال رحلته من فرنسا إلى مدينة بيرسدين وقام ابنه بتصوير المشهد بالكامل ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي. فخلال تواجد الأب في مطار نيس في فرنسا فُرضت عليه غرامة وصلت إلى 96 جنيه إسترليني بسبب الوزن الزائد في حقائب العائلة وذلك لأن القانون ينص على دفع 12 جنيه إسترليني لكل كيلوغرام زيادة. صور: هل تعرف المطار الذي لم يفقد حقائب الركاب منذ إنشائه؟ 7awi 1 صور: هل تعرف المطار الذي لم يفقد حقائب الركاب منذ إنشائه؟ شاهد أيضاً: صور: هل تعرف المطار الذي لم يفقد حقائب الركاب منذ إنشائه؟ وما كان من أب إلا أن أخرج القمصان من الحقائب وقام بإرتدائها الواحد تلو الآخر في مشهد مضحك وغريب لذا قام ابنه بتصوير الموقف بالكامل ونشره على تويتر وتم تداوله بشكل واسع. إلا أن الأب اضطر إلى ارتداء 15 قميص وهو رقم قياسي فمنذ فترة قصيرة قامت مسافرة بارتداء 7 فساتين ، وزوجين من الأحذية ، وزوجان من السراويل ، وتنورة وسترة صوفية للتخلص من وزن زائد وصل إلى 4 كيلو غرام خلال رحلتها من مانشستر إلى فويرتيفنتورا في جزر الكناري. المزيد: صور أشهر وأغرب الخدع التي استخدمت للتهريب في مختلف مطارات العالم! أحذر هذه أطعمة عربية ستسبب لك الكثير من المتاعب في المطار فيديو أغرب طريقة استقبال في المطار من قبل عائلة نيوزلاندية تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

شاهد: النتائج إما مذهلة أو مضحكة.. تحدي غطاء الزجاجة يُثير جنون العالم انتشر في الفترة الأخيرة تحدي غطاء الزجاجة bottle cap challenge والذي يعتمد بقدر كبير على حركة بهلوانية واحدة الهدف منها هو فتح غطاء الزجاجة وشارك في هذا التحدي عدد من النجوم أبرزهم بطل أفلام الأكشن جيسون ستاثام والمغني الأمريكي جون ماير. فيديو: منافسة قوية بين مشاهير العالم في تحدي غطاء الزجاجة 7awi 1 فيديو: منافسة قوية بين مشاهير العالم في تحدي غطاء الزجاجة شاهد أيضاً: فيديو: منافسة قوية بين مشاهير العالم في تحدي غطاء الزجاجة التحدي انتشر بشكل كبير ووصل إلى نجوم تركيا حيث شارك فيه الشيف الشهير بوراك الذي نقده باستخدام السكاكين كذلك بالنسبة للنجمة التركية نورغول يشيلتشاي التي نفذت التحدي بطريقة ساخرة. في حين تمكن البعض من القيام بهذا التحديات من خلال تنفيذ حركات استعراضية قوية إلا أن مشاركات البعض تحولت إلى عرض ساخر ومضحك. شاهدوا تحدي غطاء الزجاجة الذي شغل العالم المزيد: فيديو: راموس يخوض تحدي غطاء الزجاجة بطريقة غريبة! رد قوي من بول بوجبا على إبراهيموفيتش في تحدي غطاء الزجاجة..هذا ما فعله فيديو: بطلة سعودية في رمي السهام تنافس في تحدي غطاء الزجاجة تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO اعتذار رقيق من فتاة سعودية لوالدها رده يُذيب القلوب مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأكد لبات، الأربعاء الماضي، انتهاء اللجنة السامية للقانونيين من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، في تصريحات صحفية، إن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية اكتملت، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.

واعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".