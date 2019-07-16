المجلس العسكري السوداني: الوثيقة الدستورية أعدتها لجنة مشتركة مع «التغيير»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني - صورة أرشيفية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الوثيقة الدستورية المشتركة والمزمع مناقشتها، الثلاثاء، مع قوى إعلان الحرية والتغيير تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.

وأكد المجلس بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا» على أن الوثيقة الدستورية تم تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها في الاجتماعات بين الطرفين.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات تأجيل التفاوض الذي كان محددا له الأحد الماضي لمدة 48 ساعة «الثلاثاء» للتشاور بين مكوناتها حول الوثيقة الدستورية.