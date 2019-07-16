- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، عقب لقائهم العاهل السعودي في جدة، حرص السعودية على لبنان واستقلاله وسيادته، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.
وقال رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، إن الملك سلمان أكد أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة.
وأضاف رؤساء الحكومة، أن العاهل السعودي أكد ضرورة الحفاظ على اتفاق الطائف لكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.
والتقى رؤساء وزراء لبنان السابقون، ميقاتي والسنيورة وتمام سلام، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، في جدة، الذي أكد أهمية الحفاظ على بلادهم ضمن محيطه العربي.
فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الأمن، إلى تمديد عمل بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونفيل"، دون تعديل في مهامها.
شاهد الفيديو: لبنان.. قطاع السياحة يشهد انتعاشا ملحوظا - من فرانس 24
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
20190704- عبد الله ملكاوي عن غارة ضد مركز مهاجرين في ليبيا
2019-07-04 14:07 20190704- عبد الله ملكاوي عن غارة ضد مركز مهاجرين في ليبياFrance 24
-
20190704- مداخلة حول قصف مركز مهاجرين في ليبيا
2019-07-04 14:03 20190704- مداخلة حول قصف مركز مهاجرين في ليبياFrance 24
-
20190704- فتح النار على فارين من الغارة على مركز المهاجرين في ليبيا
2019-07-04 14:01 20190704- فتح النار على فارين من الغارة على مركز المهاجرين في ليبياFrance 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
لبنان.. قطاع السياحة يشهد انتعاشا ملحوظا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الحكومة اللبنانية: السعودية حريصة على استقلال لبنان وسيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.