رؤساء الحكومة اللبنانية: السعودية حريصة على استقلال لبنان وسيادته

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أكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، عقب لقائهم العاهل السعودي في جدة، حرص السعودية على لبنان واستقلاله وسيادته، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، إن الملك سلمان أكد أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة.

وأضاف رؤساء الحكومة، أن العاهل السعودي أكد ضرورة الحفاظ على اتفاق الطائف لكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.

والتقى رؤساء وزراء لبنان السابقون، ميقاتي والسنيورة وتمام سلام، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، في جدة، الذي أكد أهمية الحفاظ على بلادهم ضمن محيطه العربي.

فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الأمن، إلى تمديد عمل بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونفيل"، دون تعديل في مهامها.

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