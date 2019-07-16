شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين فى تفجير انتحارى مزدوج استهدف حسينية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مدنيان وأصيب 20 آخرون، جراء تفجير انتحارى مزدوج ضرب (حسينية أبو الفضل العباس) جنوب غربى العاصمة العراقية بغداد. ونقلت قناة "الإخبارية" العراقية، الاثنين، عن مصدر أمنى عراقي، قوله إن "الحصيلة الأولية للتفجير الانتحارى المزدوج الذى استهدف حسينية أبو الفضل العباس بمنطقة المعالف جنوب غربى العاصمة، تشير إلى سقوط قتيلين وإصابة 20 آخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين فى تفجير انتحارى مزدوج استهدف حسينية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.