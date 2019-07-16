ضعف الذكاء والاكتئاب يظهر على مدمني الألعاب الالكتروني

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ريم حنبظاظة – جدة : تعتبر الالعاب الالكترونية، سلع تكنولوجيا يتم المتاجرة بها، فهي عبارة عن جزء من الثقافة الرقمية الحديثة، والتي يعتبرها البعض دخيله على العصر الحديث، الا أن منها السلبي ومنها الإيجابي.

يقول الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي عضو المنظمة الدولية لحقوق الانسان عبدالرحمن بن عيد الخيران: ” إن اغلب الألعاب الالكترونية سلبية مع الأسف، ولذا أنصح الآباء والأمهات الحذر من السماح للأبناء بالتجول بين هذه الألعاب الالكترونية، بدون رقابة أو متابعة منهم، خاصة في فترة الاجازة الصيفية أو غيرها.

وأضاف، يتمثل تأثير الألعاب الالكترونية ‏النفسية

لدى الأطفال والمراهقين، فقدان مهارات التواصل مع الآخرين، حيث يفقد الطفل القدرة على اخلاق الحديث مع الغير، وهناك من يصاب بمرض الرهاب الإجتماعي وهو مرض منتشر بين الاطفال والمراهقين وبنسبه عالية، ويرجع ذلك إلى عيش الطفل او المراهق في واقع افتراضي لا يمثل اشخاص حقيقين، كما تضمن الأثار السلبية بإخلاق شخصية عصبية وعدوانية، وذلك بسبب تعلق الطفل أو المراهق الشديد باللعب وعدم مفارقته، كما أن بعض الألعاب الالكترونية يحتوي مضمونها على اثراء الصفات البغيضة، كالسرقة والقتل وغيرها، مما يؤثر بشكل مباشر على شخصية الطفل المستقبلية.

Advertisements

وأشار إلى الأضرار الجسدية على الأطفال والمراهقين، ومنها أمراض العيون وضعف البصر، الصداع ومشاكل الأعصاب، اضافة إلى السمنة والكسل وأمراض العمود الفقري، والتي تحدث للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة ومتواصلة على شاشة الألعاب الالكترونية.

‏

كما أضاف الخيران: ” لا يجب أن نغفل عن ‏الجانب الديني وتأثير بعض الألعاب على الأطفال والمراهقين سلباً بتأسيس انها تؤسس أفكار الرذيلة والاباحية، التي تدمر عقول المراهقين والاطفال عبر ما يعرض من مشاهد فيها، قد تصل أن يعرض الطفل أو المراهق نفسه إلى بعض الاشخاص، كما يؤدي إدمان الألعاب الالكترونية الى الإلهاء عن العبادات المفروضه خاصة الصلوت الخمس، وصلة الأرحام وطاعة الوالدين وتنفيذ طلباتهم.

‏

‏وذكر، “تشير الدراسات الحديثة إلى أن الألعاب الالكترونية تؤدي إلى ضعف الذكاء وروح الابتكار، وضعف المستوى الدراسي، كما تجعل الجسم في حالة توتر وقلق مستمر، ما يسبب مرض ارتفاع ضغط الدم، او اضطرابات النوم، ويصل في بعض الحالات إلى الاكتئاب الذي يصل إلى درجة الانتحار.

‏واخيرا ينصح الخيران بإبدال الألعاب الالكترونية بألعاب حركية وجسدية، مثل الدراجات أو الحاقهم بالأندية الرياضية، التي تساعدهم على رفع الثقه بالنفس وتجنبهم للامراض المزمنة وتقيهم من الامراض النفسية.

الجدير بالذكر، كشفت دراسة نشرتها الرابطة الأميركية للطب النفسي أجريت على مجموعتين من الأطفال أعمارهم بين 13 و15 عامًا عن أن الأطفال الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، خاصة العنيفة، زاد لديهم السلوك العدواني واتسموا بسرعة الغضب، بالإضافة إلى إصابتهم بمشاكل في النوم وزيادة عدد ضربات القلب، فضلًا عن انعزالهم عن أسرهم وأصدقائهم، وخلص الباحثون إلى أن مثل تلك الألعاب تسبب للأطفال أمراضًا صحية ونفسية واجتماعية مستقبلًا.