واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة السودانيين للوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الإنتقالية

وصف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأنه «جيد ومثمر»، مؤكداً اهتمام واشنطن، والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما توافقت قوى معارضة خلال اجتماعات في أديس أبابا على مسودة؛ لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية؛ لتضمينها بالإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه مع المجلس العسكري .

والتقى البرهان مع بوث ، أمس؛ حيث تناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأشار بوث إلى أن الشعب السوداني انتظر طويلاً؛ ليرى حكومة بقيادة مدنية.

وأوضح : إن اللقاء تطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى، معرباً عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم؛ بتشكيل حكومة بقيادة مدنية، ورئيس وزراء مستقل.

وكشف بوث أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

ونبه إلى أن واشنطن مهتمة، وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان، وقد تجاوز المرحلة الحالية.

وأكد أن واشنطن ستعمل مع شركاء الخرطوم الدوليين؛ للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن حتى يتثنى دعمهم من المجتمع الدولي.

إلى ذلك، واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعاتها الداخلية؛ الهادفة لإكمال دراسة وثيقة الإعلان الدستوري، أمس، على أن تسلم ردها النهائي حولها إلى الوساطة الإفريقية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء.

وقال القيادي في التحالف حبيب العبيد: إن الاجتماعات متواصلة؛ لدراسة تفاصيل بين اللجنة التنسيقية ولجنة التفاوض لقوى التغيير.

وأوضح العبيد: إن هناك نقاطاً تتحفظ عليها قوى التغيير، ظهرت منذ بدء الاجتماعات، الأحد، وهي نقاط لا يمكن تجاوزها مثل أنه لا يمكن إعطاء حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي.

وأضاف: يجب أن يكون اختيار رئيس مجلس الوزراء من حق قوى التغيير وعلى مجلس السيادة المصادقة فقط، وأن تكون مهام جهاز الأمن والمخابرات فقط جمع المعلومات وتحليلها وإعطائها للجهات المعنية، وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء وليس المجلس السيادي، إلى جانب أن يكون اختيار حكام الولايات من مسؤولية مجلس الوزراء.

ونفى القيادي في التحالف خالد عمر ما تردد عن رفضهم الاجتماع مع المجلس العسكري، مشيراً إلى أنهم فقط طلبوا مهلة 48 ساعة لاستكمال المشاورات .

في الأثناء، توافقت قوى معارضة خلال اجتماعات في أديس أبابا على مسودة؛ لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية؛ لتضمينها بالإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه مع المجلس العسكري .

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا ، ل«العين الإخبارية»، إن الاجتماعات تناولت قضايا السلام، وتحديات تشكيل الحكومة الانتقالية، والهيكل الإداري لقوى التغيير.

وأضاف: إن الأطراف انتهت من الموضوع الأول ؛ المتعلق بتكييف عملية السلام في إطار عملية الانتقال الديمقراطي؛ فالمسودة التي عرضتها الجبهة الثورية، ووجدت الترحيب والإشادة، ومن المأمول اعتمادها بشكل رسمي.

وتابع: سيتم تضمينها بشكلها المعتمد في مسودة الإعلان الدستوري، وستتبناها قوى التغيير.

على صعيد آخر، أعلنت حكومة ولاية سنار عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مدينة السوكي، أمس؛ بعد أحداث دامية،الأحد، أدت إلى مقتل مواطن ونظامي من الدعم السريع وسقوط ستة جرحى بينهم نظامي.

ونفى الوالي المكلف اللواء أحمد صالح ، ما تردد في بعض الوسائط الإعلامية عن حدوث اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أثناء الأحداث.

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