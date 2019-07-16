شكرا لقرائتكم اليمن: لجنة إعادة الانتشار تختتم اجتماعها بالاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 00:17

أكد رئيس الفريق الحكومي اليمني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن صغير بن عزيز، أن اللجنة اختتمت اجتماعها اليوم (الاثنين)، بالاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.



وأضاف عزيز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد على متن سفينة أممية في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة، برئاسة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة مايكل لوليسغارد، على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكداً أن الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014 وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد والمشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية.