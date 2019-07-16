شكرا لقرائتكم عون لكوبيتش: ماذا يمنع المجتمع الدولي من دعم مطلبنا بعودة النازحين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 21:58

جدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفل" في اداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701"، معربا عن امله في ان "يتجاوب مجلس الامن مع مطلب لبنان تمديد ولاية هذه القوات من دون اي تعديل في مهماتها او تقليص في ميزانيتها، وذلك تمكينا لها من الاستمرار في لعب دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني".



وأكد عون خلال استقباله قبل ظهر أمس (الإثنين) المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي زار قصر بعبدا قبل سفره الى نيويورك لحضور جلسة مناقشة في مجلس الامن الدولي في 22 تموز (يوليو) الجاري حول القرار 1701، أن "ثمة تساؤلات حول الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية، لا سيما وأن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الانسانية تشير الى تحسن في الوضع الامني في معظم المناطق السورية".

وأبلغ عون، كوبيتش أن "عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان الى سورية مستمرة واصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 الف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات".

وعرض رئيس الجمهورية للمنسق الدولي النتائج التي ترتبت عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وصولا الى حرب تموز 2006، لافتا الى "ضرورة التزام اسرائيل بالقرار 1701 حفاظا على الاستقرار على الحدود، وهو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبناني الى جانب قوة "يونيفل".

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وكان كوبيتش وضع عون في صورة المداولات التي حصلت حول تطبيق القرار 1701 وموقف الامم المتحدة من قضايا ذات صلة بملف الترسيم الحدودي بين لبنان واسرائيل، في ضوء الوساطة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الاميركية على هذا الصعيد.

... وبري أثار معه التجاوزات الاسرائيلية

وزار المنسق الخاص للأمم المتحدة، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي أكد أمام الموفد الأممي على "دور الأمم المتحدة وشهادتها على الخروق والتجاوزات الإسرائيلية لمندرجات القرار الدولي رقم 1701 براً وبحراً وجواً".

الى ذلك شكر بري خلال إستقباله رئيس الجمعية الإستشارية الشعبية (مجلس الشورى الأندونيسي) زولكيفي حسن على رأس وفد من اعضاء مجلس الشورى واداريين في حضور السفير الأندونيسي في لبنان هاجريانتو طهارى لأندونيسيا "مواقفها الداعمة للبنان ومشاركة جنودها في اطار قوات يونيفل العاملة في الجنوب اللبناني. وتسلم امن رئيس مجلس الشورى الأندونيسي دعوةً رسمية لزيارة اندونيسيا.

وترأس بري اجتماعاً عاماً لكتلة "التنمية والتحرير" وتلا أمين عام الكتلة النائب انور الخليل بياناً جاء فيه: بحثت الكتلة في الموازنة العامة على ضوء المناقشات التي شهدتها لجنة المال والموازنة وعبرت عن تأييدها للموازنة كما اقرتها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بما يتناسب والضرورات المالية للدولة وحفظ الاستقرار النقدي. كما بحثت الكتلة في اقتراحها الانتخابي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية والأجوبة التي تسلمتها من الكتل النيابية على هذا المقترح، وقررت تقديم إقتراح قانون في أسرع وقت ممكن لمجلس النواب ورئيسه لأخذ مجراه الى البحث وإقراره.