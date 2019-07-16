شكرا لقرائتكم عملية عسكرية تركية شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 21:33

نفذت قوات تركية، اليوم الاثنين، عملية عسكرية في شمال العراق، لملاحقة عناصر من الوحدات الكردية التي تصنفها أنقرة "ارهابية".



وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها: "داهمت القوات الخاصة التركية، الكوماندوز، مغارة يستخدمها عناصر (الوحدات الكردية) منظمة بي كا كا الإرهابية كمستودع لتخزين الأغذية في شمال العراق".

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الاناضول التركية، أن "القوات الخاصة عثرت على المغارة في ضوء معلومات حصلت عليها من أحد الإرهابيين الذين ألقت القبض عليهم سابقًا، وذلك في إطار عملية المخلب المتواصلة شمالي العراق". وزادت : "ضبطت القوات داخل المغارة التي يبلغ طولها 30 مترا، وتضم 3 غرف، كميات كبيرة من المواد الغذائية عائدة للارهابيين".