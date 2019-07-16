شكرا لقرائتكم تنديد بتصريحات قيادي في "حماس" حضّ الفلسطينيين على "قتل" يهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، رام الله - "الحياة"، أ ف ب | منذ 10 ساعات في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 19:13

أثارت تصريحات عضو في المكتب السياسي لحركة "حماس" حضّ فيها الفلسطينيين على مهاجمة يهود "قتلا وذبحا" في مختلف أنحاء العالم، تنديدا من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ومن موفد الأمم المتحدة.



وقال القيادي في حماس فتحي حماد في كلمة أمام حشود من الفلسطينيين شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية شرق جباليا بشمال قطاع غزة الجمعة الماضية إن الأوضاع "ستنفجر" في وجه إسرائيل إذا لم ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف، وفق شريط فيديو تضمن الخطاب، "إذا لم يفك هذا الحصار سننفجر في وجه أعدائنا، ولن يكون ذلك في غزة فقط بل في الضفة" الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية.

وقال حماد: "إخواننا يستعدون في الخارج، يحاولون الاستعداد، سبعة ملايين فلسطيني في الخارج، يكفي تسخين. عندكم يهود في كل مكان، يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية ذبحا وقتلا"، مضيفا: "وأنتم أهل الضفة الغربية الى متى تسكتون؟. نريد أن تطلع السكاكين".

ويشارك فلسطينيون منذ آذار (مارس) عام 2018 بمسيرات على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار احتجاجات "مسيرات العودة". وقتل 295 فلسطينيا على الأقل وسبعة إسرائيليين في أعمال عنف منذ ذلك الحين.

وقال عوفير جيندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن هذه التصريحات تظهر "ما هي حماس".

Advertisements

وكتب على "تويتر"، "حماس تقف وراء أعمال الشغب على حدود غزة. حماس بنت مصانع للسترات المتفجرة لكي يستخدمها صبيان وفتيات غزة. حماس تريد قتل اليهود في مختلف أنحاء العالم". وأضاف: "الآن تعلمون لماذا نحمي الحدود مع غزة من حماس".

وندّد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتصريحات حماد.

وكتب عريقات على "تويتر"، "القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي في حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة الى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية".

وأكدت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، أن "مواقفها الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة نصت أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين".

وقالت في بيان صحافي "إنها توقفت عند تلك تصريحات حماد التي لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة"ـ لافتةً إلى أنه سبق أن استنكرت الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم.

وأكدت حماس أن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما ندد موفد الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بأقوال حماد، معتبرا إياها "خطيرة ومقيتة وتحريضية! يجب أن يدينها الجميع بشكل واضح".