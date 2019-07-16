شكرا لقرائتكم مصر تبحث الوقاية من تأثيرات الأسلحة الكيماوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 19:25

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع مدير شركة " ترايا" الصربية ميلوش نانا ذكش ووفد مرافق له، التعاون المشترك في مجال تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيماوية.



وأشار بيان صحافي، عقب الاجتماع، إلى أن الوزير المصري استعرض في بداية اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.

كما أكد العصار أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

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ولفت العصار إلى استراتيجية العمل في الوزارة والمتمثلة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، ومنها تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيماوية حيث تعتبر الشركة الصربية من كبري الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه، أثنى ذكش على الإمكانيات التكنولوجية في شركات الإنتاج الحربى، مؤكداً على التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربي والذي يمتد لعدة سنوات ماضية واهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأضاف بأن شركته ستعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.