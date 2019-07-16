شكرا لقرائتكم الامن العراقي يقتل 8 "ارهابيين" في عملية دهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 18:50

تمكنت قوات الامن العراقية، اليوم الاثنين، من قتل 8 ارهابيين في عملية دهم واسعة في محافظة صلاح الدين، ضمن حملتها الواسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الارهابي.



وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية أمنية بإسناد جوي، وقد تم قتل ٧ إرهابيين في ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، فيما قتلت القوة المنفذة إرهابي ثامن خلال عملية تفتيش".

واضاف البيان ان القوات "عثرت على سيارة من نوع" بيك اب ودراجتين ناريتين مدمرة، و٨ هواتف محمولة غير صالحة، ومسدس ٩ ملم وكاميرة عاطلة، و٤ بنادق و٩ مخازن غير صالحة، فضلا عن عملات اجنبية".

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وقال قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد الجبوري: إن " قوة مشتركة من مديرية افواج طوارئ شرطة المحافظة والاستخبارات والفوج التكتيكي وفوج سوات وقسم متفجرات صلاح الدين وباسناد طيران قوات التحالف نفذت عملية امنية في جزيرة الصينية غرب المحافظة"، مشيرا ان "العملية الامنية لازالت مستمرة لملاحقة الإرهابيين".

وكانت اجهزة الامن أعلنت أمس الأحد، أن قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، عثرت على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية في وادي السحل وقرية نوكيط ضمن محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، عثرت قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات، على وكر ونفق كانا يستخدمان من قبل عصابات داعش الإرهابية في وادي السحل وقرية نوكيط ضمن محافظة كركوك".

واضافت أن "بداخلهما ١٥ صاروخا من نوع كاتيوشا، وهاتفين نقالين يستخدمان للتفجير و٤ قنابر هاون و٥ قنابر و٤ قنابر تحمل من قبل الطائرات المسيرة وقنبرة هاون دخان و٤ قنابر مدفعية، فضلا عن ملابس مدنية واخرى عسكرية، ولوح طاقه شمسية تستخدم لشحن البطاريات، وقد تم تدمير الوكر وردم النفق",