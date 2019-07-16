شكرا لقرائتكم غريفيث يعلن عقد اجتماع مثمر مع نائب وزير الدفاع السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 20:19

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض اليوم (الاثنين).



وقال غريفيث في بيان صحافي عبر حسابه في «تويتر»: «ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام»، مبيناً أنه عقد اجتماعاً «مثمراً» مع الأمير خالد.

ويأتي لقاء غريفيث بينما تعقد اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر بحضور الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة وممثّلين للميليشا الحوثية، في أول اجتماع منذ شباط (فبراير).

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.