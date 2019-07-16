شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الفلسطيني في العراق لمواجهة "صفقة القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 18:34

اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، انه "تم مواجهة صفقة القرن في شكل مشرف ومن اراد تمريرها اصبح في شك من امكانية تحقيقها".



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وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية الذي يزور بغداد إن "العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة"، لافتا الى ان "موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية وان قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني من دون اي شروط او تحفظ".

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد للبحث في العلاقات الثنائية، ومواجهة "صفقة القرن". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس العراقي ورئيس البرلمان،

واوضح عبد المهدي في المؤتمر الصحافي المشترك انه "اجتمع مع الوفد الفلسطيني وبحث معه في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية"، مبينا انه " تم وضع الاطر للمسؤولين من اجل بحث التفاصيل ووضعها موضع التطبيق".

من جانبه اشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بموقف العراق "في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن"، مؤكدا انه "وجد من العراقيين الدعم". واضاف اشتية: "نشيد بجهود العراق في نزع فتيل الازمة بالمنطقة ونؤكد ان وحدة العراق سند ليس لفلسطين فقط وانما لجميع الامة العربية".