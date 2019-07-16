شكرا لقرائتكم القضية الفلسطينية والتصدي للإرهاب.. أهم بنود اللجنة الدائمة للإعلام العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 19:47

أكد المشرف العام على الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد الغامدي، أن القضية الفلسطينية وملف القدس والتصدي للإرهاب مثلت أهم البنود الـ 18 التي ناقشها اليوم اجتماع الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي.



وقال الغامدي في ختام أعمال اللجنة، إن الاجتماع ناقش 18 بندًا كان على رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التطرق إلى أهمية تكثيف الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإعطاء الحيز اللازم لها في الإعلام العربي، كما تمت مناقشة انتاج مواد إعلامية عن مدينة القدس تعكس أهميتها ومكانتها في قلوب الأمة العربية.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي تمت صياغته في اللجنة التي انعقدت سابقًا وتم توزيعه على الدول الأعضاء حيث أبدوا آراءهم فيه واقترحوا بعض التعديلات التي تم العمل عليها ومراعاتها في الصياغة الجديدة، معربًا عن أمله في أن يتم اعتماده في أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة بعد غد (الأربعاء) بالقاهرة.

وأوضح الغامدي أنه تمت مناقشة بند الخطة العربية للأمن المائي ودعم العراق في مطالبته في الحصص المائية له من دول الجوار، وتم الاتفاق على دعم ذلك ورفعت هذه التوصية إلى المكتب التنفيذي غدا، وكذلك مناقشة تشكيل فريق من الخبراء الإعلاميين في مجال التنمية المستدامة لوضع برنامج عمل لمدة 3 سنوات لتنفيذ الخارطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وآلية تنفيذية للخطة بالتنسيق بين جهود جميع الدول العربية.

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ولفت رئيس اللجنة الدائمة النظر إلى أن اللجنة نظرت في مقترح استضافة هيئة الصحفيين السعوديين للقاء يجمع جميع رؤساء تحرير الصحف والمجلات العربية يعقد في أكتوبر 2019 بهدف أخذ مقترحات لآليات التصدي للإرهاب ومقاومته، ومقترح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر اللجنة العربية الإعلامية، إضافة إلى عدد آخر من المواضيع المستجدة والأخرى التعقيبية على موضوعات سابقة.

وبشأن المحور الفكري للدورة المتمثل في دور الإعلام في نشر قيم التسامح، وكيف يمكن التوفيق بينه وبين مواجهة الإرهاب، قال رئيس اللجنة: «إن الاثنين يكملان بعضهما، حيث إن نشر قيم التسامح من أهم أهداف مقاومة الإرهاب، كما أنها إحدى وسائل تحقيق آليات التصدي للإرهاب»، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي ستستضيفه هيئة الصحفيين السعوديين سيطلب فيه من رؤساء تحرير الصحف والمجلات العربية تقديم مقترحاتهم للآليات المناسبة وسيكون مبدأ نشر التسامح كأحد الممكنات للتصدي للإرهاب من أهم البنود المطروحة.

وعما إذا كان الإعلام العربي نجح ولو بشكل جزئي في التصدي للأفكار المتطرفة والغلو في المنطقة، قال الغامدي: «نستطيع القول إنه يبذل أقصى جهده والدول العربية تسعى لتنسيق جهودها الإعلامية على أعلى مستوى للتصدي لهذه الظاهرة، التي تأثرت بها جميع الدول العربية ولذلك هناك حرص من جميع الأعضاء وممثلي جميع الدول لإيجاد آليات فاعلة للتصدي له ومقاومته».

وبشأن اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي 2019 وأهم فعاليات الأنشطة التي واكبت هذا الحدث، أشار المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام إلى أن عدة أنشطة أقيمت بهذه المناسبة أهمها الاحتفال الذي أقيم في ديسمبر الماضي بحضور وزراء الإعلام العرب وعقد على هامشه اجتماع للوزراء ناقش قضايا مهمة لتنسيق الجهود الإعلامية بالدول العربية، كما تم استضافة اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي وكذلك المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالرياض، موضحا أنه عقدت عدة مناسبات احتفالية وستعقد فعاليات وأنشطة أخرى استكمالا لهذا الحدث، حيث تستمر الرياض عاصمة للإعلام العربي حتى ديسمبر 2019.