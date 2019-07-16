شكرا لقرائتكم آل خليفة: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 20:27

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن برنامج «ما خفي أعظم» والذي بثته قناة الجزيرة أمس (الأحد)، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وشدد آل خليفة في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم (الاثنين)، على أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه».

وأكد ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.