شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى، الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربى مدينة بيريدا شمال شرق الصومال. وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.