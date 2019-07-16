وضع وزير النقل الجزائرى السابق قيد الرقابة القضائية على ذمة اتهامه بالفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة العليا بالجزائر، الاثنين، وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان على ذمة اتهامه فى قضايا فساد مالي.
وقالت المحكمة، فى بيان لها، إن قاضى التحقيق بالمحكمة استمع الاثنين إلى زعلان فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بالفساد حيث يواجه زعلان اتهامات بمنح الغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومى على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة فى مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
وأشار البيان إلى أن قاضى التحقيق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، والتى تشمل سحب جواز سفره والتوقيع مرة فى الشهر أمام قاضى التحقيق، وقد استأنفت النيابة العامة هذا القرار.
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