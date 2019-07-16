قيادي بتحالف المعارضة بالسودان: "الحرية والتغيير" فرغت من دراسة وثيقة الإعلان الدستورية

الخرطوم — سبوتنيك. وقال العبيد، اليوم في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير قد فرغت من دراسة وثيقة الإعلان الدستورية الاثنين"، لافتا، أن "بوجود تشابه في أغلب نقاط الملاحظات بين قوى الحرية والتغيير".

وأضاف العبيد، أن "اللجنة الفنية التابعة لقوى الحرية والتغيير، تشرف حاليا على عملية الصياغة النهائية، وسوف تقوم بتسليم الملاحظات إلى وفدها المفاوض عقب اجازتها خلال الاجتماع المزمع بين قوى اعلان الحرية والتغيير عند الساعة 12 مساء الثلاثاء".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.