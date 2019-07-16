تركيب نظام للطاقة الشمسية في مطار دبي

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دبي: أعلن مطار دبي الدولي في الإمارات استكمال تركيب نظام للطاقة الشمسية في أحد مبانيه، بقوة 15 ألف لوحة ضوئية جهدية.

وقالت مطارات دبي في تغريدة على تويتر أنه تم "إتمام عملية تركيب نظام للطاقة الشمسية بنجاح بقوة 15,000 لوحة ضوئية جهدية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي".

وقال البيان أن المشروع سيقوم بـ "تخفيف الحمل (..) بنسبة 29 في المائة بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3,243 اطنان مترية وهذا يعادل زرع 53,617 شجرة لمدة 10 أعوام أو قيادة 688 سيارة ركاب لمدة عام واحد".

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

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واستقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو"، الأكبر في العالم.

وقال مايكل إبيتسون النائب الأول لرئيس قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية بمطارات دبي إن إطلاق مطارات دبي العديد من المبادرات الصديقة للبيئة في الأعوام الماضية يأتي للحد من بصمة الكربون لديها والإسهام في تحقيق رؤية دبي في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 30 في المائة بحلول عام 2030 ويشمل هذا استخدام تركيبات موفّرة للطاقة والارتقاء بأنظمة التبريد وتركيب مصابيح ضوئية موفرة للطاقة وغيرها من الأساليب.

وأضاف: "علاوة على تمكيننا من الحد من بصمة الكربون وتقليل التكاليف فإن هذه المبادرات تدعم أيضا رؤيتنا طويلة الأجل لمستقبل محايد من حيث الأثر الكربوني والتي تسير جنبا إلى جنب مع هدف صناعة الطيران ونتطلع للعمل على مزيد من المبادرات الهادفة الى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد إسكو في المستقبل".

من جانبه قال علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد إسكو إن شراكتنا مع مطارات دبي لتركيب اللوحات الضوئية الجهدية للطاقة الشمسية يمنحنا فرصةً للقيام بدور في تحقيق رؤية مطارات دبي في كفاءة استخدام الطاقة والتطوير كما يعد هذا امتدادا لشراكة قائمة بالفعل بين مطارات دبي والإتحاد إسكو يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2017 عندما وقّعنا اتفاقية للتعديل التحديثي لمبنى 1 و2 و3 بمطار دبي الدولي لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل استهلاك المياه والكهرباء بمقدار 20 في المائة هذا يبرز من جديد أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف دبي الرامية إلى الاستدامة.

وأضاف أن مبادرة شمس دبي تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجعل دبي من أذكى المدن في العالم.. مشيرا إلى أن الإتحاد إسكو تهدف إلى التعديل التحديثي لعدد 30ألف بناية بحلول عام 2030 وتعد الآن لتنفيذ مشروعات بقيمة 400 مليون درهم تمتد لما وراء تحديث المباني لتشمل مشروعات التحديث الصناعي والطاقة الشمسية.