شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى وإصابة آخرين نتيجة استهداف المسلحين لمناطق فى حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مدنى مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف الفصائل المسلحة مناطق عدة داخل مدينة حلب السورية، حسبما أفاد مصدر عسكري.
وأوضح المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين، أن الفصائل المسلحة المتواجدة فى منطقة الراشدين غرب المدينة استهدفت حى الحمدانية و"مشروع 3000 شقة" فى حلب، بقذائف الهاون والصواريخ.
فيما أوردت وسائل اعلام رسمية سورية أن القصف خلف أيضا "وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالى والممتلكات العامة"، وأضافت أن وحدات الجيش السورى "ردت على الفور مستهدفة مصادر الاعتداءات فى حى الراشدين وقضت على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم مواقع ومنصات إطلاق صواريخ".
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