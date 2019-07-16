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نائب وزير الدفاع السعودى يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، إنه أكد على دعم المملكة للحل السياسى فى اليمن، وذلك فى اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، الاثنين.

وقال على تويتر "أكدت له حرص المملكة على الشعب اليمنى الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الاجرامية فى شؤون اليمن، وأن الحل السياسى الذى ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".

وقالت الأمم المتحدة فى وقت سابق، إن طرفى الحرب اتفقا على إجراءات جديدة لفرض، وقف إطلاق النار وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.

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