لبنان.. لاجئون فلسطينيون يحتجون على قرارات لوزارة العمل

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أشعل لاجئون فلسطينيون، مساء الإثنين، إطارات سيارات في المدخل الرئيسي لمخيم البرج الشمالي، جنوبي لبنان، احتجاجا على قرارات حكومية لضبط سوق العمل.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 يونيو/ حزيران الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير النظامية، للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين.

ومن بين تدابير الخطة إغلاق المؤسسات التي يملكها أو يستأجرها أجانب لا يحملون إجازة عمل، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يمثل اللبنانيون 75 بالمائة من موظفيها.

Advertisements

ودعا المحتجون الفلسطينيون وزارة العمل إلى التراجع عن القرار، واصفين إياه بـ"المجحف"، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.

وقالوا إنهم سيتوقفون، بداية من الثلاثاء، عن التعامل مع التجار اللبنانيين، لحين تراجع وزارة العمل عن قرارها.

وأعرب المحتجون عن رفضهم التوطين خارج فلسطين، ورددوا هتافات معادية لدول خليجية، ولاسيما السعودية، متهمين تلك الدول بالتآمر على الشعب الفلسطيني لتمرير "صفقة القرن".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أن تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لاسيما بشأن القدس واللاجئين، مقابل استثمارات داخل الأراضي الفلسطيني ودول عربية تستضيف لاجئين فلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.