رئيس مجلس الدولة الليبي يشيد بتمسك الشعب التركي بالديمقراطية

وليد عبد الله/ الخليج 365
عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الإثنين، عن إعجابه بـ"بوعي الشعب التركي وتمسكه بالمسار الديمقراطي والدولة المدنية وإفشاله للمؤامرة" التي حيكت له من قبل منظمة غولن الإرهابية في 15 يوليو/تموز 2016.
جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها في الاحتفالية التي أقامتها سفارة أنقرة بطرابلس بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية استشارية).
وأضاف المشري أن "ليبيا تتعرض حاليا لنفس المؤامرة"، في إشارة إلى الهجوم الذي يشنه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”غولن”، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.
وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.
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