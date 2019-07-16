وصول تعزيزات تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

كيلس/ عزت ماضي/ الخليج 365

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، الإثنين، إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر عسكرية، أن قافلة مكونة قوات وحدات خاصة "كوماندوز"، وعربات نقل جنود مصفحة، وأخرى قتالية مدرعة، عبرت مدينة كيلس جنوبي البلاد واتجهت نحو الحدود السورية.

وقالت المصادر إن التعزيزات أُرسلت بهدف دعم الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وتتوالى التعزيزات التركية إلى الوحدات المنتشرة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.