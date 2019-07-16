مجلس الأمن يدين بـ"أشد العبارات الممكنة" هجوم كسمايو الإرهابي

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أدان مجلس الأمن الدولي الإثنين، "بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة في مدينة كسمايو الساحلية في الصومال وأدى إلى مقتل وجرح مدنيين أبرياء".

وأعرب أعضاء المجلس في بيان اطلعت عليه الخليج 365 عن "عميق مواساتهم وتعازيهم لأسر الضحايا، وكذلك لشعب وحكومة الصومال".

وأكد البيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها وأينما وقعت وأيا كان مرتكبوها".

ودعا إلى "تقديم مرتكبي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة".

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وأشاد أعضاء مجلس الأمن بجميع الجهات الفاعلة الصومالية والدولية التي تعمل على إحلال السلام والاستقرار في الصومال.

وأبدى الأعضاء عزمهم "دعم السلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد -الصومال- وأن هذا الهجوم أو أي هجوم إرهابي آخر لن يضعف هذا التصميم".

وتسبب الهجوم الذي استهدف الجمعة فندقاً في كسمايو، بمقتل 26 شخصا، وإصابة 56 آخرين، وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عنه.

ويأتي الهجوم في وقت تستعد فيه كسمايو، لإجراء انتخابات رئاسية لإدارة ولاية حوبالاندا، في أغسطس/آب المقبل.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.