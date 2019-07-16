سفير أنقرة بالرباط: نشكر المغرب إزاء موقفه الرافض لانقلاب 2016

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

جدّد "أحمد أيدن دوغان"، سفير تركيا لدى المغرب، الإثنين، الإعراب عن الشكر للمملكة، قيادة وشعبًا؛ إزاء الموقف الرافض للمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي شهدتها بلاده في مثل هذا اليوم عام 2016.

جاء ذلك في لقاء بالرباط، إحياءً لذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ بحضور مسؤولين وبرلمانيين مغاربة، وسفراء عدة دول.

وثمّن "دوغان" رد الفعل السريع للسلطات والمجتمع المدني في المملكة، دعمًا للشعب التركي وحكومته الشرعية؛ بعد ساعات قليلة من اندلاع الأحداث ضمن المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.

كما أشاد بقرار الرباط إغلاق مدارس منظمة "غولن" الإرهابية، التي خططت للانقلاب، ونفذه عناصرها المتسللون في الجيش.

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وذكّر السفير التركي بتضحيات المدنيين العُزّل الذين تصدوا للانقلابيين، سيما من استشهدوا، وبينهم المغربي "جواد مروان".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”غولن”، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.

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